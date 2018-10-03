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Market çıkışı 2 pitbull'un saldırdığı emekli yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 19:32 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, emekli Nihat Çelikok (68), evinin yakınlarındaki marketten alışveriş yapıp çıktıktan sonra 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Market çıkışı 2 pitbull'un saldırdığı emekli yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, emekli Nihat Çelikok (68), evinin yakınlarındaki marketten alışveriş yapıp çıktıktan sonra 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çelikok'un kolundan yaralandığı saldırı anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Emekli Nihat Çelikok, evinden çıkıp Yeşilyurt Mahallesi 9067 Sokak'ta bulunan markete alışverişe gitti. Alışverişini tamamlayan Çelikok, elinde poşetlerle marketten çıktığı sırada, 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Nihat Çelikok, kendisini ısıran köpeklere karşı koyamayıp kanlar içerisinde yere yığıldı. Market önünden gelen sesleri duyan pitbull'ların sahibi, arkadaşına teslim ettiği köpeklerinin birisine saldırdığını anlayıp dışarı çıktı ve olaya müdahale etti. Köpeklerin saldırısında sol kolundan yaralanan Çelikok, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nihat Çelikok'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'YERE YIĞILDIM'
Olay sonrasında köpek sahibinden şikayetçi olan Nihat Çelikok, "Yatsı namazını kıldıktan sonra markete gittim, birkaç ev ihtiyacını karşılamak için. Çıktığımda 2 tane köpek saldırdı, ben olayın etkisiyle yere yığıldım. Sonradan öğrendim, beslenmesi yasak olan pitbull köpekleriymiş. Dışarıda tasmaları tutan kişi zaptedemedi, sahibi sonradan gelip köpeklere vurarak üzerimden aldı. Verilmiş sadakam varmış, daha kötü olabilirdi. Sonradan gidip köpek sahibinden şikayetçi oldum, neler olacağını göreceğiz" dedi.
Tedavisinin sürdüğünü belirten Çelikok, "Kolumda ciddi bir hasar kalmayacağı söylendi. Şimdi enfeksiyon bölümüne gideceğim, orada kontroller yapılacak. Çünkü yaralar hâlâ açık ve enfeksiyon kapması çok olası" ifadelerini kullandı.

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Market çıkışı 2 pitbull'un saldırdığı emekli yaralandıMarket çıkışı 2 pitbull'un saldırdığı emekli yaralandı

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