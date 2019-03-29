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Market fareleri güvenlik kameralarında

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 12:30 | Son Güncelleme

Bursa’da 3 ay içerisinde 6 iş yerini soyan 3 hırsız, 50 güvenlik kamerasına yakalandı.

Market fareleri güvenlik kameralarında

Bursa’da 3 ay içerisinde 6 iş yerini soyan 3 hırsız, 50 güvenlik kamerasına yakalandı. Zanlılardan 2’si tutuklandı, biri adlî kontrol şartıyla serbest kaldı.
Bursa’da 3 ayda 6 farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan 3 kişi, 50 farklı güvenlik kamerasına yakalandı. Şahısların yakalanması için güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin S.C. (46), A.K. (33) ve E.A. (36) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıstan 2’si tutuklanıken, kadın şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Market fareleri güvenlik kameralarında

Market fareleri güvenlik kameralarında

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