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  4. Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi! Şaşkına çeviren anlar kamerada

Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi! Şaşkına çeviren anlar kamerada

31.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir marketten 95 TL'lik alışveriş yapan Faris Muratoğlu (73), alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildi. İndirildikten sonra servis aracının altına yatan Muratoğlu, çevredekiler tarafından ayaklarından çekilerek aracın altından çıkarıldı. Muratoğlu, 22 yıldır o marketten alışveriş yaptığını belirterek, "Bir daha asla o markete gitmem. Bana eşyaları bedava da verseler, gitmem" dedi. Markete ise, Kabahatler Kanununa göre para cezası uygulandı.

Market fişi 5 TL eksik diye servisten indirilen müşteri aracın altına girdi! Şaşkına çeviren anlar kamerada

Ankara Sincan'da, iddiaya göre, bir marketten 95 TL tutarında alışveriş yapan Faris Muratoğlu, marketin servis hizmetinden yararlanmak istedi. Servis aracına binen Muratoğlu, görevlilerin fiş kontrolü sırasında, alışveriş tutarı 100 TL şartını sağlamadığı gerekçesiyle araçtan indirilmeye çalışıldı. 73 yaşında olduğunu ifade etmesine rağmen market servisinden indirilen Muratoğlu, görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan Muratoğlu, çevredekiler tarafından ayaklarından çekilerek aracın altından çıkarıldı. Servis daha sonra yoluna devam ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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'O MARKETTEN 22 SENEDİR ALIŞVERİŞ YAPIYORUM'

Özel sektörden emekli olan Faris Muratoğlu, yaşadıklarını anlattı. Muratoğlu, alışveriş yaptıktan sonra marketin servisine bindiğini belirterek, "Bir koli yumurta, 1,5 kilo kuru soğan ve 1,5 kilo patates aldım. Parasını ödedikten sonra servis aracına bindim. Bir süre sonra fişimi göstermemi istediler. Bende onlara verdim fişi. Alışverişim 60 lira tutmuştu. Bu sebeple binemeyceğimi söylediler. Bende nedenini sordum. 100 liralık alışveriş yapmam gerektiğini söylediler. Bende, 'Bugün 60 liralık alışveriş yaparım, yarın 150 liralık yaparım. Ben bu marketten 22 senedir alışveriş yapıyorum. Bu kural yeni mi çıktı? Yapmayın, ayıp oluyor. Biz de insanız, yıkıcı değil, yapıcı olalım' dedim. Onlar ısrarla binemeyeceğimi söylediler." dedi.

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'DİĞER YOLCULAR DA İSYAN ETTİ'

Muratoğlu, yaşananlardan dolayı servis aracının yaklaşık 1 saat bekletildiğini söyleyerek, "'Ya inersin, ya da bu araba buradan gitmez' dediler. İçerideki vatandaşlar bile isyan etti, 'böyle adalet mi olur' dediler. Arabada kalmamı istediler. Yaklaşık 1 saat sonra beni marketin arka sokağına dolandırdılar, içerideki yolcularla beraber. Orada bir boş servis aracı vardı, tüm yolcuları oraya geçirdiler. Bende ona binmeye çalışırken beni kollarımdan tuttular. Ben de onun üzerine arabanın altına girdim. 'Ya beni burada öldürürsünüz ya da beni bu arabaya bindirirsiniz' dedim. Araba hareket edeceği zaman beni bacaklarımdan çekerek, çıkardılar oradan. Bu sebepten dolayı kolumda yaralar oluştu. Ayakkabılarımı da fırlatıp attılar. Ben de o esnada sinir krizi geçirdim, adaletsizlikten dolayı. Beni orada resmen paramparça ettiler. Bir daha da asla o markete gitmem. Bana eşyaları bedava da verseler, gitmem." ifadelerini kullandı.

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MARKETE PARA CEZASI

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu markete Kabahatler Kanunu gereğince para cezası uyguladı.

Zabıta ekipleri ayrıca marketin 3 şubesiyle ilgili hazırladığı tutanağı belediye encümenine gönderdi.

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DHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara servis
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