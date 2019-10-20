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Market hırsızı, 680 araç incelenerek yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, girdiği marketten 15 bin lira çalan 2 kişi, plakasız araçla kaçtı.

Market hırsızı, 680 araç incelenerek yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, girdiği marketten 15 bin lira çalan 2 kişi, plakasız araçla kaçtı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarından, sağ sis farının altında hasarı olan minibüsle kaçtıklarını belirlediği hırsızlardan S.T.'yi, 680 aracı inceleyerek yakaladı.
Olay, cuma günü, Osmangazi'ye bağlı Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde markete gelen 2 kişi, acil çıkış kapısını zorlayarak, açtı. İçeri giren hırsızlar, içinde 15 bin lira bulunan çelik kasayı çaldı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Kısa sürede hırsızların, plakası olmayan minibüsle kaçtıkları belirlendi. Görüntülerde daha detaylı inceleme yapan ekipler, minibüsün sağ sis farının altında küçük hasar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, benzer marka ve modelde 680 aracı inceleyerek, hırsızlardan S.T.'nin yerini belirledi. Evine operasyon düzenlenen S.T., gözaltına alındı. S.T.'nin, sorgusunda, markete 2 kişi girdiklerini, 1 kişinin de şoförlük yaptığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri, diğer hırsızı da yakalamak için çalışma başlattı.

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