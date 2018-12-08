HABER

Market işleten çift demir çubukla öldürülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde cansız bedenleri bulunan Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54) çiftinin, tabancayla ateş edilerek değil, başlarına demir çubukla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Market işleten çift demir çubukla öldürülmüş

SELÇUK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde cansız bedenleri bulunan Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54) çiftinin, tabancayla ateş edilerek değil, başlarına demir çubukla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Çamlık Mahallesi Selçuk- Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan marketi işleten Hasan Hüseyin ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, geçen perşembe günü saat 02.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin Özkan çiftinin cansız bedenlerini görüp, jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren kişi ya da kişilerin, marketten bir şey almadıkları saptandı.
Jandarma ekipleri, çiftin iş yerindeki incelemelerinin ardından, yakındaki akaryakıt istasyonu ve başka market başta olmak üzere yol üzerindeki dükkanların güvenlik kamerası kayıtlarından kopya aldı. Yapılan incelemelerden henüz bir sonuç elde edilemedi. Yaklaşık 15 gün önce zeytinliklerinin kundaklandığı belirlenen çiftin yanında çalışan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olay anında markette olmayan çalışan, öncesinde şüpheli durum yaşamadıklarını, kimseyle sorunlarının da bulunmadığını söyledi. Market çalışanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Jandarma ayrıca çiftin hem telefon görüşme kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Çiftin kimlerle ne gibi bağlantılarının bulunduğunun çözülmeye çalışıldığı kaydedildi. Özkan çiftinin yakınları ise önceden bildikleri olumsuz bir olay olmadığını, karı-kocanın kimseyle sorununun bulunmadığını söyledi.
DEMİR ÇUBUKLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞLER
Hasan Hüseyin Özkan ve eşi Şenay Özkan'ın cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası Selçuk'ta toprağa verildi. İlk incelemede tabancayla başlarına ateş edildiği değerlendirilen Özkan çiftinin, yapılan otopside ise başlarına demir çubuk olduğu tahmin edilen sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Market işleten çift demir çubukla öldürülmüş

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!
Takla atan araçtan yara almadan çıktılarTakla atan araçtan yara almadan çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender trafik kazasında hayatını kaybetti

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender trafik kazasında hayatını kaybetti

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

İlginizi Çekebilir

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

Fatma öğretmenin feci sonu!

Fatma öğretmenin feci sonu!

En acı telefon! Polis cevap bile veremedi

En acı telefon! Polis cevap bile veremedi

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Bir il bunu konuşuyor! 'İstila' uyarısı: Türkiye'ye dağılabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.