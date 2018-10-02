Market işletmecisi, kız çocuğuna tacizden tutuklandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, alışverişe gelen 16 yaşındaki kız çocuğunu elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi A.K., tutuklandı.

Olay, önce gün Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İsmi açıklanmayan kız çocuğu, iddiaya göre, alışveriş için gittiği markette işyeri sahibinin tacizine uğradı. Marketten koşarak çıkan kız, ailesine A.K.'nin kendisini elle taciz ettiğini söyledi. Ailenin şikayeti üzerine A.K., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

