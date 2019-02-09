Market işletmecisine bıçaklı saldırı kamerada

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, kendisini gasbetmeye çalışan kişiyle süpermarkette kavga ederken bıçaklanan Resul Yazar (21), ağır yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, 4 Şubat'ta, Buca'daki süpermarkette meydana geldi. Resul Yazar'ın işlettiği süpermarkete gelen bir kişi bıaçkal gas girişiminde bulundu. Yazar'ın direnmesiyle kavga çıktı. Kimliği belirsiz kişi, bıçakla Yazar'ı yaraladı. Markettekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan marketten kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olduğu belirlenen Yazar, ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yazar'ı bıçaklayan kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Öte yandan olay, süpermarketin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
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