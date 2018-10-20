HABER

Market kasasındaki çocuğun dolandırılması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde babasının kısa süreliğine kasaya bakması için markete bıraktığı küçük çocuk 'tırnakçılık' usuluyle dolandırıldı.

Market kasasındaki çocuğun dolandırılması kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde babasının kısa süreliğine kasaya bakması için markete bıraktığı küçük çocuk 'tırnakçılık' usuluyle dolandırıldı. Dolandırıcılık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Süleymaniye Mahallesi, Yeşil Bursa Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Market sahibi Gazi Esen, 12 yaşındaki oğluna kasayı teslim ederek bir tanıdığının düğününe gitti. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi markete gelerek küçük çocuktan bir paket sigara istedi ve 200 lira verdi. Şüpheli, sigarasını ve para üstünü aldıktan sonra marketten ayrıldı. Şüpheli, birkaç dakika sonra geri gelerek aldığı sigarayı iade etmek istediğini söyledi. Sigarayı iade edip 200 liralık banknotu geri alan şüpheli, başka sigara alıp, elindeki para üstünden ödeme yaptı. Sigarasını ve 200 liralık banknotu alan şüpheli daha önce aldığı para üstünü ise vermeden marketten ayrıldı. Dolandırıcılık anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Markete dönen işyeri sahibi ve küçük çocuğun babası Gazi Esen, olanları oğlundan dinleyince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve oğlunun dolandırıldığını fark etti. Kamera kayıtlarını polise teslim eden Gazi Esen, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Market kasasındaki çocuğun dolandırılması kameradaMarket kasasındaki çocuğun dolandırılması kameradaMarket kasasındaki çocuğun dolandırılması kameradaMarket kasasındaki çocuğun dolandırılması kamerada

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Evini silah atölyesine çevirmişEvini silah atölyesine çevirmiş
İğrenç olay! Gece, akrabasının odasına girip...İğrenç olay! Gece, akrabasının odasına girip...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

Emrah istediği ücreti alamayınca Aşk ve Mavi dizisine veda etti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

İlginizi Çekebilir

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köydeki evine 500 milyar teklif edilince şüphelendi...

Köydeki evine 500 milyar teklif edilince şüphelendi...

Kan donduran vahşet! Aç bırakıp öldürdüler

Kan donduran vahşet! Aç bırakıp öldürdüler

İğrenç olay! Gece, akrabasının odasına girip...

İğrenç olay! Gece, akrabasının odasına girip...

2018'de dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri

2018'de dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri

Sosyal medyada gören ziyarete geliyor

Sosyal medyada gören ziyarete geliyor

Gökyüzünden trafik canavarlarıyla mücadele

Gökyüzünden trafik canavarlarıyla mücadele

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.