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  4. Market müşterisinin tuhaf 'Covid kıyafeti' viral oldu: Sıradan bir gün

Market müşterisinin tuhaf 'Covid kıyafeti' viral oldu: Sıradan bir gün

02.06.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsten korunmak için kendine plastik kafes benzeri bir mekanizma tasarlayan kişi, markettekilerin şaşkın bakışları etrafında alışveriş yaptı. Beklenmedik tuhaf performans karşısında şaşkına dönen bir müşteri ise bu anları TikTok hesabından paylaştı.

Market müşterisinin tuhaf 'Covid kıyafeti' viral oldu: Sıradan bir gün

ABD'de bir markette yaşanan tuhaf anlar tüm müşterileri şaşkına çeviren türdendi. Kendini koronavirüsten koruyabilmek için plastik bir kabin içine giren kadın ellerindeki eldivenlerle de kendini tam korumaya almış görünüyor.

@jesss82911

Just a typical day at your local grocery store in 2021 ##butwhytho ##covid ##staysafe

♬ Oh No - Kreepa

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında reyonlar arasında dolaşan kadın, TikTok kullanıcısı Jessica Smith de radarına takıldı. Smith, ''2021 yılında markette sıradan bir gün'' başlığıyla yayınladığı videoyla binlerce izlenme aldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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