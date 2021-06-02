Market müşterisinin tuhaf 'Covid kıyafeti' viral oldu: Sıradan bir gün

ABD'de bir markette yaşanan tuhaf anlar tüm müşterileri şaşkına çeviren türdendi. Kendini koronavirüsten koruyabilmek için plastik bir kabin içine giren kadın ellerindeki eldivenlerle de kendini tam korumaya almış görünüyor.
@jesss82911
Just a typical day at your local grocery store in 2021 ##butwhytho ##covid ##staysafe♬ Oh No - Kreepa
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında reyonlar arasında dolaşan kadın, TikTok kullanıcısı Jessica Smith de radarına takıldı. Smith, ''2021 yılında markette sıradan bir gün'' başlığıyla yayınladığı videoyla binlerce izlenme aldı.