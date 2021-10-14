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  4. Market raflarında yerli ürün bulmak zorlaştı! Bakliyatta ithalat rüzgarı

Market raflarında yerli ürün bulmak zorlaştı! Bakliyatta ithalat rüzgarı

14.10.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurundaki yükselişle birlikte çiftçinin maliyeti her geçen gün artarken market rafları ithal ürünlerle doldu. Vatandaşlar artık yerli ve milli ürün bulmakta zorlanıyor.

Bir zamanlar kendi kendine yetebilen tarım ülkesi olarak gösterilen Türkiye, artık ithal ürüne muhtaç hale geldi. Artık alışveriş yapan vatandaş market raflarında yerli ve milli ürünler göremez oldu.

Nohut Hindistan ve Arjantin'den, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek Kanada'dan, pirinç Tayland'dan, mısır konservesi Macaristan'dan, kuru fasülye ise Meksika'dan ithal ediliyor.

FOX TV'ye konuşan tarım yazar Ali Ekber Yıldırım, "Kanada Türkiye'den aldığı tohumla ihracatta yüzde 55'E ulaştı. Türkiye büyük bir potansiyelin üzerinde oturuyor ama bunu değerlendiremiyor.Mercimeğin gen merkezi Türkiye" ifadelerini kullandı.

Döviz kuru yükseldikçe ise fiyatlar katlanırken ithal ürünler arasında bakliyat en çok zamlananlar arasında oldu.

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TÜİK verilerine göre son 3 yılda mercimekteki fiyat artışı ise yüzde 130'u buldu.

mercımek

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