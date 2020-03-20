Market raflarında yiyecek bulamayan hemşire isyan etti: Bizi de düşünün

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi toplu alışveriş yapmaya yöneldi. Hal böyle olunca insanlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) yayılmaya devam ettikçe, insanlar temel ihtitaç ürünleri stoklamaya devam ediyor. ABD'de de 10 binin üzerinde vaka bulunuyor. Ülke genelindeki süpermarketler, talepteki keskin artışla baş edemiyor, birçok insan temel gıdaları satın alamıyor. Tıpkı yoğun bakım hemşiresi bu kadın gibi. Hemşire Dawn Bilbrough yiyecek raflarının boşalması nedeniyle marketten eli boş dönmek zorunda kaldı. Durum karşısında ise sinirlerine hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

Koronavirüs pandemisi sırasında insanların başkalarını da düşünmelerini isteyen Dawn, şöyle konuştu: '48 saat çalışmayı yeni bitirdim ve önümüzdeki 48 saat içinde bir şeyler almak istedim. Meyve yok, sebze yok ve nasıl sağlıklı kalmam gerektiğini bilmiyorum. Saatlerce sizin iyi olmanız için çalışıyorum. Lütfen siz de bizi düşünün.'

Bu arada buhaftanın başlarında, Sainsbury adındaki market müşterilerine artık sadece herhangi bir bakkal ürününden üçünü, tuvalet kağıdı, sabun ve uzun ömürlü süt gibi en popüler iki öğeyi satın alabileceklerini açıkladı. Artan taleple başa çıkmak ve personele rafları yeniden stoklamak için daha fazla zaman vermek için mağaza açılış saatlerini değiştirdi.



