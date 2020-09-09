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  4. Market sahibi kadını taciz edip darp eden zanlının yakalanma anı kamerada

Market sahibi kadını taciz edip darp eden zanlının yakalanma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 10:50 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde bir markete girerek işletmeci Elif Gültekin’e sözlü tacizde bulunup darp ettiği ileri sürülerek gözaltına alınan ancak serbest kalın zanlı itiraz üzerine Adana’ya gelirken otobüste alındı.Geçen pazar günü yaşanan olayda Kürşat Z.

Muğla’nın Milas ilçesinde bir markete girerek işletmeci Elif Gültekin’e sözlü tacizde bulunup darp ettiği ileri sürülerek gözaltına alınan ancak serbest kalın zanlı itiraz üzerine Adana’ya gelirken otobüste alındı.
Geçen pazar günü yaşanan olayda Kürşat Z. isimli kişi, yarı çıplak bir şekilde alışveriş yapmak için markete gelmiş, market sahibi Elif Gültekin’den iki bira ve sigara isteyerek kadına “akşam ne yapıyorsun” diyerek sözlü tacizde bulunmuş ardından tekme tokat dövmüştü. Dehşeti yaşayan talihsiz kadının kulağının arkasına 5 dikiş atılırken olay sonrası zanlının serbest bırakılması tepki topladı.
Olayın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Gültekin’in ifadesine yeniden başvurulurken, zanlı Kürşat Z. hakkında ise yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu çalışma sonucunda Kürşat Z.’nin izine Adana’da rastlanıldı.
Adana Emniyeti ile gerçekleşen irtibatta Kürşat Z. Konya - Adana seferi yapan bir otobüste olduğu belirlendi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli araştırma ekipleri otobüsü uygulama noktasında durdurup arama yaptı. Yapılan aramada zanlı otobüste otururken bulundu. Zanlı otobüsten indirilip üzerinde arama yapılarak gözaltına alındı. Zanlının gözaltına alınması ise saniye saniye görüntülendi.
Zanlı bugün sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlı burada basın mensupların “kadını neden taciz edip dövdün” sorusuna “Ben taciz etmedim” yanıtını verdi.
Zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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