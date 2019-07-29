Market sahibi, kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)-VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla market sahibi E.B. gözaltına alınıp, tutuklandı.

İddiaya göre olay geçen Cuma günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Annesi, E.L.'yi alışveriş için markete gönderdi. Ancak küçük kıza, market sahibi E.B.cinsel istismarda bulundu. Anne eve dönen kızındaki farklılığı hissetti. Ne olduğunu sorması üzerine de cinsel istismar olayını öğrendi. Hemen polisi aradı. Polis, E.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. E.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

