Market sahibinin istismarda bulunduğu kız çalışanı, denize atladı

Ruhan YALÇIN- Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde çalıştığı markette cinsel istismara uğrayınca bunalıma girip denize atlayarak intihara kalkışan Ö.D. (27), vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ö.D.'ye istismarda bulunduğu öne sürülen market işletmecisi Zeki Bulut tutuklandı.
Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde market işleten, evli, 2 çocuk babası Zeki Bulut, işyerinde çalışan Ö.D. adlı genç kızı sigara alma bahanesiyle marketin deposuna çağırdı. İddiaya göre Zeki Bulut, burada zor kullanarak Ö.D.'yi öptü. Ö.D.'nin saldırısından kurtulan genç kız marketten ayrılıp gittiği evinde durumu ailesine anlattı. Olayın şokuyla bunalıma giren Ö.D., intihar etmek amacıyla Mürefte iskelesinden denize atladı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Ö.D., Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.D., tedavisini ardından taburcu edilirken, genç kızın ailesi polise giderek market işletmecisi Zeki Bulut'tan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Zeki. Bulut, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki Bulut, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanıp, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ne konuldu.
FOTOĞRAFLI
Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız
Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı
Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum