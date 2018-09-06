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Patronunun yaptıklarını daha fazla kaldıramadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da evli, 2 çocuk babası Zeki Bulut, elemanı Ö.D. adlı genç kızı sigara alma bahanesiyle marketin deposuna çağırıp istismar etti. Genç kız yaşadıklarına daha fazla dayanamayıp intihara kalkıştı. Son anda kurtarılan Ö.D., patronundan şikayetçi oldu

Patronunun yaptıklarını daha fazla kaldıramadı!

Tekirdağ Şarköy'ün Mürefte Mahallesi'nde market işleten, evli, 2 çocuk babası Zeki Bulut, işyerinde çalışan Ö.D. adlı genç kızı sigara alma bahanesiyle marketin deposuna çağırdı. İddiaya göre Zeki Bulut, burada zor kullanarak Ö.D.'yi öptü. Ö.D.'nin saldırısından kurtulan genç kız marketten ayrılıp gittiği evinde durumu ailesine anlattı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın şokuyla bunalıma giren Ö.D., intihar etmek amacıyla Mürefte iskelesinden denize atladı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Ö.D., Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.D., tedavisini ardından taburcu edilirken, genç kızın ailesi polise giderek market işletmecisi Zeki Bulut'tan şikayetçi oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Zeki. Bulut, Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki Bulut, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklanıp, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ intihar istismar

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