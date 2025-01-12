Market skandallarına bir yenisi daha eklendi! Zincir markette satılan pasta bozuk çıktı

Geçtiğimiz günlerde Birşah marka sütün içerisinden su çıkmıştı. Denetim sonrası süte su konulduğu tespit edilmiş ve Tarım ve Orman Bakanlığı ürünleri toplatma kararı almıştı. Sütteki su skandalından sonra tarihi geçmemesine rağmen bir markanın sütünde de bozulmalar yaşandığı gözler önüne serilmişti.

BU SEFER PASTA

Yine popüler olan bir market zincirinde alınan pastalar bozuk çıktı. Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na gelen görüntüler şoke etti!

GÖRÜNTÜLER PES DEDİRTTİ!

Gelen görüntülerde pastayı yiyen vatandaşlar zehirlendiklerini ve pastanın bozuk olduğunu söylediler.