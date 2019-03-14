HABER

Market soyguncusu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 14:08 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli marketlerde hırsızlık yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Mart ayı içerisinde kent genelinde bulunan bazı marketlerde meydana gelen hırsızlık olayları şüphelisinin tespit çalışmaları başlatıldı.

Market soyguncusu yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli marketlerde hırsızlık yaptığı iddiası ile yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Mart ayı içerisinde kent genelinde bulunan bazı marketlerde meydana gelen hırsızlık olayları şüphelisinin tespit çalışmaları başlatıldı. Olay yeri ve çevresinde bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünün incelenerek, hırsızlık olayına karışan şüphelinin eşgali tespit edildi. Şüpheli A.B. (19), polis ekiplerinin 13 Mart günü yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Market soyguncusu yakalandı

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
Adıyaman'da inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandıAdıyaman'da inşaat malzemelerini çalan 2 şüpheli yakalandı
Suriyeli ailenin çadırda zor yaşamıSuriyeli ailenin çadırda zor yaşamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.