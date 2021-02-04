Market ve araçlardan hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı

Adana’da 6 marketten gıda ve tekel ürünü, 3 araçtan ise akü çaldığı öne sürülen iki zanlı ile hırsızlık eşyalarını satın aldığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 market ve 3 araç sahibi hırsızlığa maruz kaldıkları için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine şikayette bulundu. Polis şikayet üzerine harekete geçerek market ve araçların güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemede marketten hırsızların gıda ve tekel ürünü çaldığı, araçlardan ise akü aldığı tespit edildi. Polis zanlıların kimliklerini belirlemek için yaptığı çalışmada iki zanlının Ramazan A. ve Yılmaz A. olduğunu, zanlıların çaldıkları malzemenin bir kısmını Şahin B.’ye sattığını belirledi. Polis daha sonra zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis zanlıların Narlıca Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Polis mahalleye gittiğinde zanlılar polisi görünce otomobil ile kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süre kovalama sonrası iki zanlı da yakalandı. Polis daha sonra çalıntı eşyayı satın alan şahsı da gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandı. Ayrıca zanlıların bulunduğu otomobili ve evlerinde yapılan aramalarda çaldıkları malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan A. ve Yılmaz A. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, Şahin B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada zanlıların hırsızlık anları ise saniye saniye görüntülendi.



