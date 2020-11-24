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Market ve manava giren hırsız kameraya takıldı

24.11.2020 09:30 | Son Güncelleme:
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Market ve manava giren hırsız kameraya takıldı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir market ve manava giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde bir market ve manava giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek şahsın ilk hedefi cadde üzerinde bulunan bir market oldu. İçeriye giren hırsız önce çekmecede bulunan bir miktar parayı aldı. Ardından sigara rafından bulunan tüm sigara paketlerini alan hırsız kendisine yeni hedef seçti.
Hırsızın ikinci hedefi ise marketin hemen yanında bulunan bir manav oldu. Burada bulunan bir miktar bozuk parayı alan şahıs kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları görenleri şaşırttı. Sabah işyerine gelen işletme sahipleri gördükleri manzara karşısında şok oldular. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iki işyerinde incelemede bulundu.
İşyeri sahibi Samet S. şunları söyledi: "Olay sabaha karşı olmuş. İşyerimize giren bir hırsız önce kasadaki bir miktar parayı almış ardından yaklaşık 50 paket sigarı alıp yan taraftaki manava girmiş.Bizler sabah işyerimize geldiğimizde fark ettik. Polise haber verdik, inşallah en kısa sürede şahıs bulunur"

Market ve manava giren hırsız kameraya takıldı

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