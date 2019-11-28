HABER

Market yangını 1 saatte söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Merkezefendi'ye bağlı Servergazi Mahallesi'nde bulunan marketler zincirinin şubesinde, saat 01.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kapalı olan işletmeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla yangın, 1 saatte söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'Bomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'
Emekli çift, eski okullarının bahçesine 40 fidan diktiEmekli çift, eski okullarının bahçesine 40 fidan dikti
Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltıSamsun’da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'DEAŞ'lı terörist' açıklaması!

11'i daha ülkelerine gönderiliyor

Sokak ortasında kadına tekme tokat saldırdı! O sırada çocuğu da oradaydı...

Sokak ortasında alçak saldırı!

İki yılda tüm vücudunu kapladı! Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor

Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor!

Define aramalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de 'Dipsiz Göl' detayı

Define aramalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sokakta yürürken boğazından bıçaklandı! Olaydaki sır perdesi aralandı

Boğazından bıçaklandı! Sır perdesi aralandı

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltına alındılar

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltına alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.