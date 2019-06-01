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Markete ateş açıldı, yoldan geçen kişi vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişiler, seyir halindeki otomobilden yol üzerindeki markete av tüfeği ile ateş açtı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişiler, seyir halindeki otomobilden yol üzerindeki markete av tüfeği ile ateş açtı. Saçmalar park halindeki minibüs ile yoldan geçen M.İ.'ye isabet ederek yaraladı.

Olay, gece yarısı Tugut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler, seyir halindeki otomobilden cadde üzerinde bulunan markete av tüfeği ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar marketin camları ile park halinde bulunan minibüse ve olay anında yoldan geçen. M.İ.'ye isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Başından vurulan M.İ. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, acil serviste tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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