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Markete giden dede ile toruna otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 16:27 | Son Güncelleme

AVCILAR'da markete gitmek üzere evden ayrılan dede ile torununa otomobil çarptı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da markete gitmek üzere evden ayrılan dede ile torununa otomobil çarptı. Yaralanan dede ile torunu, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Kirazlı Caddesi'nin başında bulunan döner kavşakta meydana geldi. 34 CBZ 746 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan dede ile 3 yaşlarındaki torununa çarptı. Dede ile torun çarpmanın etkisi ile yere düştü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın meydana gelmesi üzerine sevk edilen 112 ekibi, yaralı dede ile torununu hastaneye kaldırdı. Sevk edilen trafik ekibi araç sürücüsünü alkol testinden geçirdikten sonra araç çekici ile kaldırıldı. Sürücü ifadesine başvurulmak üzere Polis Merkezi'ne götürülürken, soruşturmaya başladı.

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