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Markete giderken 1 yıllık ev kirası bulunan cüzdanını düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Semra Arslan (25) dün markete ekmek almaya giderken, içinde 1 yıllık ev kirası bulunan 4 bin liranın bulunduğu cüzdanını kaybetti.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Semra Arslan (25) dün markete ekmek almaya giderken, içinde 1 yıllık ev kirası bulunan 4 bin liranın bulunduğu cüzdanını kaybetti. Semra Arslan, durumu polise bildirip, belediye hoparlöründen anons yaptırdı, ancak cüzdan bulunamadı. Sandıklı'ya bağlı Ece Mahallesi'nde oturan Semra Arslan, dün saat 11.30 sıralarında 9 aylık bebeğini arabasına bindirip markete ekmek almaya gitti. Semra Arslan, markete girdiğinde, içerisinde eşinin inşatta çalışarak kazandığı ve 1 yıllık ev kirası olan 4 bin lira ile kendisi ve bebeğinin kimlikleri bulunan cüzdanı düşürdüğünü fark etti. Geri dönüp geldiği yollarda arama yapan Semra Arslan, cüzdanı bulamayınca polise bildirdi. Haber verdiği eşi Mehmet Arslan ile birlikte belediyeye de giden Semra Arslan, anons sisteminden ilan vererek, cüzdanı ve parayı bulanların getirmesi konusunda yardım istedi. 'EV KİRASI VERECEĞİMİZ PARAYDI' Semra Arslan, ev kiralarının içinde olduğu cüzdanı düşürdüğü için çok üzgün olduğunu belirterek, "Dün 11.40 ile 12.00 saatleri arasında markete giderken cüzdan yanımdaydı. Markete ekmek almak için vardığımda yanımda cüzdan yoktu. Hemen geri döndüm, çevreyi aradım, bulamadım. Polise gittim. Eşime haber verdim. Ev kirası vereceğimiz paraydı. Polis de araştırıyor. Mahalledeki güvenlik kameralarına bakıyorlar ama henüz bulunmadı" dedi. 'İNŞAATLARDA ÇALIŞARAK BİRİKTİRDİM' İlçede yevmiye usulüyle serbest elektrikçilik yapan Mehmet Arslan, "Ev sahibim yurt dışında yaşıyor. Ev kirasını biriktirip yatırıyordum. Cüzdandaki 4 bin lira 1 yıllık kiramızdı. Bu parayı günlük yevmiye şeklinde çalışarak inşaatlarda biriktirdim. Cüzdanı bulanların insaniyet namına polise veya belediyeye getirmelerini istiyorum" diye konuştu.

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