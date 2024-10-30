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  4. Markete girdi, 1'er litrelik 2 şişe Ayçiçek yağını pantolonunun içerisine sokup çaldı!

Markete girdi, 1'er litrelik 2 şişe Ayçiçek yağını pantolonunun içerisine sokup çaldı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
30.10.2024 09:51
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Adana'da bir şahıs, iddiaya göre 80 TL'ye satılan 1'er litrelik 2 şişe Ayçiçek yağını saniyeler içinde pantolonuna soktu. Ürünleri çalıp hiçbir şey olmamış gibi etrafta dolanan şahıs bir süre sonra marketten çıkıp gitti. Olay akşam saatlerinde sayım yapıldığı esnada çalışanlar tarafından fark edildi.

Markete girdi, 1'er litrelik 2 şişe Ayçiçek yağını pantolonunun içerisine sokup çaldı!

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı İboosman Caddesindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bisikletle markete gelen kimliği belirsiz şahıs, ayçiçek yağlarının satıldığı reyonda 80 TL'den satılan 1'er litrelik 2 şişe Ayçiçek yağını kaşla göz arasında pantolonunun içerisine soktu. Bir süre etrafta gezinen şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı ve bisikletine binerek uzaklaştı.

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SAYIM YAPARKEN FARK EDİLDİ

Gün sonu sayım yapılırken yağların eksik olduğunu fark eden çalışanlar güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikleri sırada yağların çalındığını fark etti. Market sahibi ise şikayetçi olmadı.

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“HIRSIZLIK OLAYLARI ARTTI”

Market sahibi Sedat Karakaya, “Adam gelip Ayçiçek yağlarını pantolonun içerisine koyuyor. Son zamanlarda bu tarz hırsızlık olayları artarak yaşanmaya başladı. Daha öncesinde de yine hırsızlık olmuştu ve polise şikayette bulunmuştuk. Genelde diş macunu, şampuan, kaşar peyniri ve Ayçiçek yağı hırsızlığı oluyor” diye konuştu.

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“BU DURUMA ÇÖZÜM BULUNMALI”

Geçen hafta da bir kişinin Antep fıstığı çaldığını söyleyen Karakaya, “Bu hırsızlar ürünleri çalıp başka yerde satıyorlar. Kendileri kullanmıyor. Yakaladığımız, polise teslim ettiğimiz hırsızlarda oldu. Yakaladığımızda pişman olduğunu söylüyor ama çözüm bulamıyoruz. Bir yağ, kaşar peyniri çok pahalı değil ama polislerin bu işe el atması gerekiyor. Şahıslar bunu meslek haline getirmiş durumdalar” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana ayçiçek yağı
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