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Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

ADANA'da bir markete giren Ekrem E.

Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir markete giren Ekrem E. (33) raflarda bulunan ürünlerden içip, yedikten sonra, radyo çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yakalanan Ekrem E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ekrem E. öğle saatlerinde bir markete girdi. Alışveriş yapma bahanesiyle etrafı kontrol eden şüpheli, raflarda bulunan ürünlerden içti, yedi. Ekrem E. sonra boş kutu ve jelatinlerini tekrar rafa koydu. Şüpheli marketten çıkarken de kutusundan çıkardığı radyoyu çamaşarının içine koyarak çaldı.
Olayın ardından, market çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık anını gördü. Polisi arayan çalışanlar Ekrem E.'den şikayetçi oldu. Markete gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden Ekrem E.'nin kimliğini tespit etti. Polis şüphelinin daha önce de bir fırın ve marketten para çaldığını ortaya çıktı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Ekrem E. ekipler tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Ekrem E., polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldıMarkete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldıMarkete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldıMarkete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

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