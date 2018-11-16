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Markete giren hırsız, tabancayla tehdit edip, kasadaki paraları çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 01:13 | Son Güncelleme

ADANA'da bir market zincirinin şubesine girip, kasiyeri tabancayla etkisiz hale getiren kimliği belirsiz kişi, kasadaki yaklaşık 3 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Markete giren hırsız, tabancayla tehdit edip, kasadaki paraları çaldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir market zincirinin şubesine girip, kasiyeri tabancayla etkisiz hale getiren kimliği belirsiz kişi, kasadaki yaklaşık 3 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir market zincirinin şubesine giren kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre kasiyeri tabancayla tehdit edip kasadaki yaklaşık 3 bin TL'yi gasp edip, kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin kaçarken havaya bir el ateş ettiğini belirleyen polis, yerdeki boş kovana incelemek üzere el koydu. Marketin güvenlik kameralarından şüphelinin eşkalini belirleyen polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Markete giren hırsız, tabancayla tehdit edip, kasadaki paraları çaldı

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