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Markete giren maskeli hırsız, 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Bursa'da bir markete giren yüzü maskeli kişi, kasada bulunan 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da bir markete giren yüzü maskeli kişi, kasada bulunan 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, markette bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Markete giren yüzü maskeli kişi, kasanın yerini gözleyerek marketten ayrıldı. Daha sonra marketin dışında bekleyen şüpheli, kasiyerin temizlik yapmaya başladığı sırada içeriye girerek kasaya yöneldi. Kasada bulunan 20 bin lira parayı çalan şüpheli, hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden çalışanlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yüzü maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan hırsızlık anı, markette bulunan kameralar tarafından görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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