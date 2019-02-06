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Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 07:53 | Son Güncelleme

Rize'de markete gitmeye üşenen Gökhan Gökdemir, ilginç bir yönteme başvurdu. 5 katlı apartmanda asansör olmadığı için markete gitmenin kendisini yorduğunu söyleyen Gökdemir, çözümü ilkel bir teleferik yapmakta buldu. Evinin balkonun elektrik direğine kadar bir ip uzatan Gökdemir, halata makara sistemi ve sepet yerleştirdi. Böylece yorgun olduğunda merdiven inip çıkmaktan ve rampa yürümekten kurtuldu.

Marketteki görevliye ihtiyacını söyledikten sonra sepeti ipin ucunu bağladığı elektrik direğine doğru ilerleten Gökdemir, parayı da market sahibine bu yöntemle ulaştırıyor.

Böylesi sadece Rize'de olur

Rize'de yaşayan Gökhan Gökdemir, markete gitmeye üşenince evinin balkonuna 200 metrelik bir ilkel "teleferik" kurdu. Bir firmada kurye olarak çalışan Gökdemir, Gülbahar Mahallesi'nde yaşadığı 5 katlı apartmanda asansör olmaması nedeniyle market alışverişine çözüm arayışına girdi.
Gökdemir, bunun üzerine evinin balkonu ile marketin yanındaki elektrik direği arasına gerdiği 200 metrelik halata makara sistemi ile sepet yerleştirdi.Yorgun olduğunda merdiven inip çıkmak ve rampa yürümek istemeyen Gökdemir, kurduğu ilkel teleferikle markete gitmeden alışverişini yapıyor.
Telefon ile markettekileri arayıp ihtiyaçlarını bildiren Gökdemir, parayı sepete koyup marketteki görevliye gönderiyor, ardından sepete konan malzemeleri iple balkona çekiyor.
Gökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 gün önce market alışverişi için teleferik sistemi kurmaya karar verdiğini söyledi.
Evinin yolunun rampa olduğunu ifade eden Gökdemir, "Ayrıca binada asansör yok. İşten yorgun geliyorum. İn çık zor oluyor. Daha çok yoruluyorum. Artık 5 kat inip çıkmıyorum. Benim için de rahat oldu." dedi.
Gökdemir, marketle evinin balkonuna yaklaşık 200 metrelik hat kurduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Bir şey lazım olduğu zaman merketi arıyorum. Ekmek ve domatesi ve diğer ihtiyaçlarımı bu şekilde kolayca alıyorum. Görenler tabii ki şaşırdı. 'Ne yaptınız?' diye soranlar oldu. Ben de 'Teleferik kurdum' diye cevap veriyorum. Biraz ilginç oldu."
Sepetin herhangi bir yere çarpmadığını kaydeden Gökdemir, "İçine bir şey konulduğu zaman düşmüyor. Sadece içine para koyunca rüzgardan uçuyor. İlk verdiğim zaman para uçtu. Aşağıya inip parayı aradım." diye konuştu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Rize Teleferik

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