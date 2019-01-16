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Markete gitti, otomobilindeki 90 bin TL çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 23:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de oturan S.K., bankadan çektiği 90 bin TL'yi arka koltuğa koyduğu otomobiliyle evine giderken yolda durup marekte alışverişe gitti.

Olcay DÜZGÜN- Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de oturan S.K., bankadan çektiği 90 bin TL'yi arka koltuğa koyduğu otomobiliyle evine giderken yolda durup marekte alışverişe gitti. Bu sırada kimliği belirsiz 2 kişi, arka camı kırıp parayı alarak kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. S.K., banka şubesindeki hesabından çektiği 90 bin TL'yi çanta içinde otomobilinin arka koltuğuna koydu. S.K., aracıyla evine giderken Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durup markete alışverişe gitti. Bu sırada S.K.'yı takip ettiği tahmin edilen otomobildeki kimliği belirsiz 2 kişi, aracın camını kırıp koltuktaki para çantasını alıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, şüphelilerin kullandığı otomobili, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi mevkiinde kara saplanmış şekilde terk edilmiş olarak buldu. Araçta yapılan araştırmada para çantası bulunamadı. Başka bir araçla kaçtıkları düşünülen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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