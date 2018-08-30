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Markete gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 09:39 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, husumetlilerinin markette olduğunu öğrenen bir grup, karşı tarafa kurşun yağdırdı, 3 kişi yaralandı.

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, husumetlilerinin markette olduğunu öğrenen bir grup, karşı tarafa kurşun yağdırdı, 3 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde, Akyazı Taşburun Mahallesi'nde markette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişilerin markette olduğunu öğrenen kişiler, otomobille marketin önüne geldi. Husumetlilerine kurşun yağdıran kişiler geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda Mustafa Furuncuoğlu, Yunus Bilgin ve ismi öğrenilemeyen bir kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Furuncuoğlu ve Yunus Bilgin yapılan ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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