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Markete iç çamaşırlarıyla giden Julia Fox'un şimdi de sokak tarzı olay oldu

22.05.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West'in eski aşkı, model Julia Fox geçtiğimiz günlerde markete iç çamaşırlarıyla gidince olay olmuştu. İddialı tarzıyla adından söz ettiren Fox şimdi de sokak tarzıyla gündeme geldi. Model kalçasını ve kasıklarını açık bırakan tarzıyla sokakta herkesin dikkatini çekti.

Markete iç çamaşırlarıyla giden Julia Fox'un şimdi de sokak tarzı olay oldu

Kim Kardashian ile boşanma sürecinde Kanye West ile aşk yaşayarak gündeme gelen model Julia Fox tarzıyla kendinden söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde markete iç çamaşırıyla giden ve üzerine de denim bir ceket tercih eden Julia Fox yine iddialı tarzını korudu.

Model Julia Fox New York City'de görüntülendi. Sokak tarzıyla bir bakanın bir daha baktığı model arkadaşına bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi.

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Kürk mantosunun içine bol dekolteli bir elbiseye giyen model montunu bir ara üzerinden çıkardı. İpli elbisesinde neredeyse her yeri açıktı.

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Julia Fox kalçalarını ve kasığını açık bırakan tarzıyla sokakta tüm dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı.

Julia Fox markete iç çamaşırlarıyla geldi! &quot;Pantolonu elinde kalmış&quot;Julia Fox markete iç çamaşırlarıyla geldi! "Pantolonu elinde kalmış"


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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