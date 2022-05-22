Markete iç çamaşırlarıyla giden Julia Fox'un şimdi de sokak tarzı olay oldu

Kim Kardashian ile boşanma sürecinde Kanye West ile aşk yaşayarak gündeme gelen model Julia Fox tarzıyla kendinden söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde markete iç çamaşırıyla giden ve üzerine de denim bir ceket tercih eden Julia Fox yine iddialı tarzını korudu.

Model Julia Fox New York City'de görüntülendi. Sokak tarzıyla bir bakanın bir daha baktığı model arkadaşına bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi.

Kürk mantosunun içine bol dekolteli bir elbiseye giyen model montunu bir ara üzerinden çıkardı. İpli elbisesinde neredeyse her yeri açıktı.

Julia Fox kalçalarını ve kasığını açık bırakan tarzıyla sokakta tüm dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı.



