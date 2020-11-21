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Markete silah ve bıçaklı gasp girişimini kasiyer engelledi

21.11.2020 17:29 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir markete silah ve bıçaklı yapılan gasp girişimini kasiyer engelledi.Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi’ne bağlı D-400 karayolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

Adana’da bir markete silah ve bıçaklı yapılan gasp girişimini kasiyer engelledi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi’ne bağlı D-400 karayolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete elinde bıçak, belinde silahla giren bir gaspçı, kasiyerden paraları istedi. Bu sırada kasiyer alarmı çalıp gaspçıya direndi.
Polis, sireni duyan gaspçı ise bunun üzerine de marketten herhangi bir şey alamayarak kaçtı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasından gaspçının eşkalini belirleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

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