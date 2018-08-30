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Markete silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden 1'i öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 14:22 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerin markete yağdırdığı kurşunlarla yaralanan 3 kişiden Yunus Bilgin, hastanede yaşamını yitirdi.  Olay, dün gece, Akyazı'nın Taşburun Mahallesi'nde meydana geldi.

Markete silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden 1'i öldü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerin markete yağdırdığı kurşunlarla yaralanan 3 kişiden Yunus Bilgin, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece, Akyazı'nın Taşburun Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişilerin markette olduğunu öğrenen saldırganlar, otomobille gelerek, içeri doğru tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Mustafa Furuncuoğlu, market sahibi Yunus Bilgin ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Furuncuoğlu ve Bilgin, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yunus Bilgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için sabaha kadar birçok yere baskın düzenlendi. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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