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Markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 19:20 | Son Güncelleme

 KARABÜK'te, kar maskesi ve tabancayla girdiği markette soygun girişiminde bulunan ve çalışanlar ile müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y. (58), tutuklandı. "Şansımı denedim ama olmadı" diyen H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.  Olay, dün saat 17.00 sıralarında Polis evi karşısında bulunan markette meydana geldi.

Markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, kar maskesi ve tabancayla girdiği markette soygun girişiminde bulunan ve çalışanlar ile müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen H.Y. (58), tutuklandı. "Şansımı denedim ama olmadı" diyen H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Polis evi karşısında bulunan markette meydana geldi. Kar maskeli ve tabancalı H.Y., markete girerek, çalışanlardan kasadaki paraları istedi. Kadın kasiyerin uzaklaştığı kasayı açmaya çalışan H.Y. başarılı olamayınca diğerlerindeki paraları alıp kaçmaya başladı. Bu sırada marketteki müşteriler ve çalışanlarda H.Y.'nin peşinden koştu. Çalışanlar ve müşteriler tarafından yakalanan H.Y., olay yerine çağrılan polislere teslim edildi. H.Y.'nin polis ekiplerine "Şansımı denedim ama olmadı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emekli işçi H.Y.'nin bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.

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Markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı

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