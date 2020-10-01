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Marketi basıp kasiyer kadını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde daha önceden Hatay’da kadına taciz ve tehditten birçok dosyası olan bir kişi, bir zincir marketler şubesinde çalışan kasiyer kadını silahla vurarak öldürdü.

Adana’nın Kozan ilçesinde daha önceden Hatay’da kadına taciz ve tehditten birçok dosyası olan bir kişi, bir zincir marketler şubesinde çalışan kasiyer kadını silahla vurarak öldürdü. Zanlı, olaydan sonra aynı silahla kendini vurarak intihara kalkıştı.
Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’taki mağazada 15 gün önce işe girdiği belirtilen Tuğba Keleş (36) isimli kadın, markette çalışırken motosikletle müşteri gibi gelen saplantılı aşık Erdoğan Küpeli, yanında getirdiği silahla kasiyer kadını kasada para alışverişi yaparken sırtından vurdu. Erdoğan Küpeli, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.
Olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdoğan Küpeli ve Tuğba Keleş’i Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Tuğba Keleş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küpeli ise ilk müdahalesinin ardından Adana’ya sevk edildi.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak olay yerinden incelemede bulundu.
Markete 01 RD 483 plakalı motosikleti ile gelen Erdoğan Küpeli’nin 2015 yılında Hatay’da sosyal medya üzerinden bir kadına ölüm ve tecavüz tehditleri nedeniyle 8 yıl 3 ay hapis cezası aldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaretten de ceza aldığı öğrenildi.
Öte yandan, olayda kurşunların hedefi olan Tuğba Keleş’i tanıyanlar ise şahsın yaklaşık bir ay önce aracı ile genç kadını zorla kaçırmaya çalıştığını söyledi. Polisin çalışması ile şahsın yakalandığı, savcılıktan serbest kaldığı, uzaklaştırma kararı ile Tuğba Keleş’in koruma altında olduğu ve polislerin sık sık kontrol ettiği belirtildi.

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