Marketi soyan zanlılar yakalandı

Samsun’da bir et marketi bir ay içerisinde iki kere soyan zanlılar yakalandı. Zanlılar aynı kişiler çıktı.

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “29 Aralık 2018 tarihinde saat 03.50 sıralarında Atakum Yenimahalle Ali Gaffar Okkan Caddesi No: 15’te bir et marketinde hırsızlık olayı meydana gelmiş ve yapılan çalışmalarda 30 Aralık 2018 tarihinde B.A.Ç. ve M.M.T. yakalanarak 31 Aralık 2018 tarihinde adli makamlara intikal ettirilmiş, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Aynı iş yerinde 7 Şubat 2019 tarihinde tekrar hırsızlık olayı meydana gelmiş, 8 Şubat 2018 tarihinde şüpheli şahıslar F.G.H., B.A.Ç. ve M.M.T. yakalanmış, adli makamlara intikal ettirilmişlerdir” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Soruşturma konusu olaydan yola çıkarak hırsızlık olaylarının önlenmesinde öncelikli olarak vatandaşlarımızın kendi tedbirlerini alması yönünde bilgilendirme ve meydana gelen olayların aydınlatılarak faillerinin yakalanması çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.



