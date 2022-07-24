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Marketi soymak isteyen şahıs yaka paça yakalandı

24.07.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da bıçakla marketi soymak isteyen şahıs yaka paça yakalandı. 16 yaşlarında olduğu öğrenilen şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Marketi soymak isteyen şahıs yaka paça yakalandı

Adıyaman’da bir markete bıçakla girerek soygun girişiminde bulunan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren Hasan E. isimli yabancı uyruklu şahıs, market çalışanlarına bıçak çekerek marketi soymak istedi. Bu esnada market çalışanlarından biri şahsı oyalarken bir çalışan ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Soygun girişim ihbarı üzerine bölgeye yakın bulunan çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.

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Olayın gerçekleştiği markete gelen resmi ve sivil polis ekipleri şahsın elindeki bıçağı alarak etkisiz hale getirdi. 16 yaşlarında olduğu öğrenilen şahıs, gözaltına alındı. Şahıs soygun girişiminde kullandığı bıçakla birlikte polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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