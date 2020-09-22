Marketi soyup çalışanı kaçıran zanlı tutuklandı

Diyarbakır’da silahla girdiği marketi soyan ve çalışanı kaçıran zanlı, güvenlik güçlerince yakalandı. C.A. isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde bir market zincirinin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde marketi açmak isteyen çalışanlar, silahlı bir kişinin içeri girmesi ile neye uğradıklarını şaşırdı. Silahla içeri giren zanlı, kasadaki tüm paraları aldıktan sonra dışarı çıktı. Burada aracı olan çalışanın otomobiline binen hırsız, rehin aldığı çalışanla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık 15 kilometre sonra çalışanın aracından inen C.A. isimli hırsız, bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Olay sonrası Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Gasp Büro Amirliği ekipleri, C.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Gasp Büro Amirliğince gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucu zanlı C.A., 4 saat sonra olayda kullandığı silah ve çaldığı eşyalarla kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen C.A., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede ifade işlemleri tamamlanan C.A., savcılık tarafından tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkeme tarafından ‘Silahlı soygun ve kişiyi hürriyetinden etme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

