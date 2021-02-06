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Marketin alt katını oyun salonuna çeviren 6 kişi suçüstü yakalandı

06.02.2021 15:46 | Son Güncelleme:
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Antalya’da marketin altını oyun salonuna çevirerek korona virüs önlemlerine hiçe sayan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Antalya’da marketin altını oyun salonuna çevirerek korona virüs önlemlerine hiçe sayan 6 kişi suçüstü yakalandı. Aralarında market sahibinin de olduğu 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL adli para cezası uygulandı.
Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Eski Lara Yolu’nda bir marketin alt katının oyun salonuna çevrildiği ihbarını alan polis ekipleri, ihbarı değerlendirerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda marketin alt katında depo olarak kullanılan bölümün oyun salonuna çevrildiği anlaşıldı. Aralarında market sahibinin de bulunduğu 6 kişi oyun oynarken suçüstü yakalanırken, içeride bulunan kişilere toplamda 18 bin 900 TL adli para cezası uygulandı.
Öte yandan, marketin depo olarak kullanılan alt katını oyun salonuna çeviren iş yeri sahibi, ruhsatı dışında faaliyet gösterdiği gerekçesi ile belediye ekiplerine bildirildi.

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