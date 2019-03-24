HABER

Marketin asma tavanı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 07:49 | Son Güncelleme

Konya'da çalıştıkları marketteki çöken asma tavanın altına kalan iki kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı

Konya'da çalıştıkları marketteki çöken asma tavanın altına kalan iki kişiyi, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Mevlüt Canbaz'a ait marketin asma tavanı, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

Market çalışanları Muhammed Raşit Canbaz ile Osman Tekeli, enkaz altında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri geldi.

9 katlı binanın altında bulunan markete, üst kattaki camı kırarak giren ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası Muhammed Raşit Canbaz ve Osman Tekeli'yi kurtardı.

Ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!
Konya'da korkutan anlar! İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardıKonya'da korkutan anlar! İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı
İstanbullular dikkat! Bazı yollar kapatıldıİstanbullular dikkat! Bazı yollar kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Enkaz iftaiye Konya kurtarma market

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması

Mansur Yavaş hologram miting yaptı

Mansur Yavaş hologram miting yaptı

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

İşte Cüneyt Çakır'ın tuttuğu takım

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Guaido için 'terör eylemi' iddiası! Kritik isim gözaltında

Guaido için 'terör eylemi' iddiası! Kritik isim gözaltında

Konya'da korkutan anlar! İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Konya'da korkutan anlar! İtfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Cumhur İttifakı Mitingi nedeniyle Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bazı yollar kapatıldı

Fotoğraf çekmek için indi, koku gelmeye başlayınca gerçek ortaya çıktı

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli! Hepsi iptal edildi!

Yarına dikkat! Hepsi iptal edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.