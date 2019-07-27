Marketin cirosu düşünce çalışanın hırsızlığı ortaya çıktı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, marketin ​9-10 bin TL arasında olan günlük cirosu 6-7 bin TL'ye düşünce durumdan şüphelenen iş yeri sahibi B.A., güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İşe aldığı N.S.'nin her gün kasasından para aldığını gören B.A., şikayetçi oldu. N.S., hırsızlık iddiasıyla tutuklanırken, B.A., toplam zararının 60 bin TL olduğunu söyledi.

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki bir markette, iddiaya göre N.S. çalışmaya başladıktan sonra, günlük ciro 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında düştü. Durumdan şüphelenen market sahibi B.A. iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, N.S.'nin her gün marketin kasasından para aldığını gören B.A., jandarmaya şikayette bulundu. Şikayet üzerine N.S.'nin adresini belirleyen jandarma, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan N.S., suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S., cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'güveni kötüye kullanmak suretiyle iş yerinden hırsızlık' suçlamasıyla tutuklandı.

İş yeri sahibi B.A. marketinin günlük cirosunun 9- 10 bin TL arasında değiştiğini, N.S.'nin işe başlamasının ardından birkaç gün sonra cironun 6- 7 bin TL'ye düştüğünü, toplam zararının 60 bin TL olduğunu ileri sürdü.