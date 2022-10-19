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  4. Marketin önünden bir kasa ekmeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Marketin önünden bir kasa ekmeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

19.10.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir şahıs, marketin önünde duran ekmek dolu kasayı çalarak kayıplara karıştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Mustafa Paşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fırından gelen ekmek dolu kasa marketin önüne bırakıldı. Ekmekleri gözüne kestiren ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, bir süre marketin önünde bekledi. Uygun zamanı yakalayan şahıs, ekmek dolu kasayı alarak hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı. O anlar yan taraftaki başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dışarı çıktığında ekmek kasasının olmadığını fark eden market çalışanı, güvenlik kameralarını izledi. Kasanın çalındığı gören çalışan, durumu polise bildirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız
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