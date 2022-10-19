Marketin önünden bir kasa ekmeğin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, merkez Mustafa Paşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, fırından gelen ekmek dolu kasa marketin önüne bırakıldı. Ekmekleri gözüne kestiren ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, bir süre marketin önünde bekledi. Uygun zamanı yakalayan şahıs, ekmek dolu kasayı alarak hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı. O anlar yan taraftaki başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Dışarı çıktığında ekmek kasasının olmadığını fark eden market çalışanı, güvenlik kameralarını izledi. Kasanın çalındığı gören çalışan, durumu polise bildirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, şüpheli şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı bildirildi.

(İHA)

