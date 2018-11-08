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Marketin önünden simitleri çalandan şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

ISPARTA'da bir kişi, marketin önüne satılması için bırakılan, içinde 15 simit bulunan poşeti alarak kayıplara karıştı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da bir kişi, marketin önüne satılması için bırakılan, içinde 15 simit bulunan poşeti alarak kayıplara karıştı. Market sahibi şüpheli hakkında polise şikayetçi oldu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi. Olay, 4 Kasım saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Pirimehmet Mahallesi Özkanlar Kavşağı mevkisinde market işleten Rahmet Karakoç, her sabah fırıncının satılması için marketin önüne bıraktığı poşet içerisindeki simitleri bulamadı. İş yerini açtıktan sonra simitleri getiren kişiyi arayan Karakoç, simitlerin bırakıldığı cevabını aldı. Bunun üzerine Karakoç, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde içinde 15 simidin bulunduğu poşetin kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındığını gören Karakoç, büyük şaşkınlık yaşadı. 'SONUNDA BU DA OLDU' Market sahibi Karakoç, şüphelinin simitleri çalma anına ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Güvenlik kamera görüntülerinin yer aldığı video hazırlayan Rahmet Karakoç, hırsızlık anını da 'Değerli izleyenler, sonunda bu da oldu' diyerek anlattı. "Isparta'da Özkanlar Kavşağı'nda saat 07.00 civarlarında marketin simitlerini çalan bu şahıs kayıtlara şaşırtıcı bir şekilde geçti. Bir poşet simidi çalarak hızlı bir şekilde uzaklaştı. Bol bol çay simit yapsın artık. Diyecek bir şey yok" diye duruma tepkisini gösterdi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Rahmet Karakoç, "Her sabah fırıncı benim markete bir poşet simit bırakırdı. Bazen 15, bazen 20 olurdu. O gün sabah dükkanı açtığımda simitleri göremeyince fırıncıyı aradım. 'Benim simitler nerede' dedim, 'Bıraktım' dedi. Sonra kamera görüntülerini izledim, simitlerin çalındığını fark ettim. Bugün emniyete gidip kamera görüntülerini verip şikayetçi oldum" dedi.

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