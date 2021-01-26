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Marketin tuvaletinde saklanıp 25 bin lirayı çaldılar

26.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Konya’da gündüz saatlerinde markete girerek tuvalette saklanan 2 şüpheli, market kapandıktan sonra çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirip yaklaşık 25 bin lirayı da alarak kayıplara karıştı.Olay, gece saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hayanbaşı Mahallesi Alemdar Caddesinde bulunan bir markette yaşandı.

Konya’da gündüz saatlerinde markete girerek tuvalette saklanan 2 şüpheli, market kapandıktan sonra çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirip yaklaşık 25 bin lirayı da alarak kayıplara karıştı.
Olay, gece saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hayanbaşı Mahallesi Alemdar Caddesinde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tuvalete saklanarak marketin kapanmasını bekledi. Market kapandıktan sonra sayım yapılırken tuvaletten çıkan 2 şüpheli biber gazıyla çalışanları etkisiz hale getirip 25 bin lirayla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin kamera kayıtlarının tutulduğu harddiski de alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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