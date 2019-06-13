Marketine gelen çocuğu taciz ettiği iddia edilen esnaf hakim karşısına çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde işlettiği markete gelen 17 yaşındaki genç kızı “Ben seni kızım gibi sevdim” diyerek taciz ettiği iddia edilen şahsın mahkemedeki sözleri, salonda bulunan kız çocuğunun gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.

Olay, 2018 yılının Ekim ayında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeni yalı Mahallesi Hamit Kaplan Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre market sahibi A.K., alışveriş yapmak için markete gelen 17 yaşındaki R.M. isimli genç kızı yanına çağırarak önce öpüp, elleriyle taciz etti. R.M. de duruma tepki göstererek marketten çıkıp durumu hemen ailesine anlattı. Olay üzerine büyük şaşkınlık yaşayan aile durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. İş yerinde bulunan güvenlik kameraları incelemelerinde market sahibi A.K.’nin R.M.’yi tezgahın arkasına çağırdığı ve öptüğü tespit edildi.

Sanık yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları reddetti

Olayla ilgili açılan dava bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık A.K., R.M., R.M.’nin annesi E.M. ve babası Ö.M. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma R.M.’yi taciz ettiği iddia edilen A.K.’nin savunması ile başladı. İfadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyen A.K., “Ben market işletiyorum. Bu kız bir gün marketime geldi. Alışveriş yapmak için gelmişti. Bana ismimi sordu, ben de söyledim. Sonra benim ismim onun en sevdiği isim olduğunu söyledi. Bana, ‘Babam gibi sevdim sizi’ dedi. Ben de ona kolonya ikram ettim. Tezgahın arkasına gelip, ‘Size sarılabilir miyim’ dedi. Ben de sarıldım. Öpmüş değilim. Beni neden suçladığına da aklım ermiş değil” dedi.