HABER

Marketine gelen çocuğu taciz ettiği iddia edilen esnaf hakim karşısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:34 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde işlettiği markete gelen 17 yaşındaki genç kızı “Ben seni kızım gibi sevdim” diyerek taciz ettiği iddia edilen şahsın mahkemedeki sözleri, salonda bulunan kız çocuğunun gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.Olay, 2018 yılının Ekim ayında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeni yalı Mahallesi Hamit Kaplan Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde işlettiği markete gelen 17 yaşındaki genç kızı “Ben seni kızım gibi sevdim” diyerek taciz ettiği iddia edilen şahsın mahkemedeki sözleri, salonda bulunan kız çocuğunun gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.
Olay, 2018 yılının Ekim ayında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yeni yalı Mahallesi Hamit Kaplan Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre market sahibi A.K., alışveriş yapmak için markete gelen 17 yaşındaki R.M. isimli genç kızı yanına çağırarak önce öpüp, elleriyle taciz etti. R.M. de duruma tepki göstererek marketten çıkıp durumu hemen ailesine anlattı. Olay üzerine büyük şaşkınlık yaşayan aile durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. İş yerinde bulunan güvenlik kameraları incelemelerinde market sahibi A.K.’nin R.M.’yi tezgahın arkasına çağırdığı ve öptüğü tespit edildi.

Sanık yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları reddetti
Olayla ilgili açılan dava bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık A.K., R.M., R.M.’nin annesi E.M. ve babası Ö.M. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma R.M.’yi taciz ettiği iddia edilen A.K.’nin savunması ile başladı. İfadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyen A.K., “Ben market işletiyorum. Bu kız bir gün marketime geldi. Alışveriş yapmak için gelmişti. Bana ismimi sordu, ben de söyledim. Sonra benim ismim onun en sevdiği isim olduğunu söyledi. Bana, ‘Babam gibi sevdim sizi’ dedi. Ben de ona kolonya ikram ettim. Tezgahın arkasına gelip, ‘Size sarılabilir miyim’ dedi. Ben de sarıldım. Öpmüş değilim. Beni neden suçladığına da aklım ermiş değil” dedi.

Sabıkalı sanığın yaptıklarını ağlayarak anlattı
Mahkeme başkanının, savcılık ifadesinde vermiş olduğu ifadede genç kızı öptüğünü söylediğini, neden ifadesinde değişiklik yaptığını sorduğu sanık A.K., bazı şeyleri unutmuş olabileceğini söyledi. Mahkeme heyeti sanığın daha önce karıştığı ve Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı belirterek, daha önceki olayın sebebini sordu. Mahkeme heyetinin sorusunu yanıtlayan A.K., o olayda da üzerine iftira atıldığını ve taciz ettiği iddia edilen kişinin kendisine şantaj yaptığını iddia etti.
Gözyaşlarına hakim olamayan çocuk o anları anlattı. Sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık ifade verirken gözyaşlarına hakim olamayan R.M.’ye söz verdi. Sanığın kendisini taciz ettiğini söyleyen R.M., iş yerine gittiğinde A.K.’nin kendisini tezgahın arkasına çağırıp, sarıldığını ve elleriyle kendisini taciz ettiğini belirtti. Daha sonra kendisini öpen A.K.’ye tepki gösterdiğini belirten R.M., bunun üzerine şahsın kendisine ‘Ben seni kızım gibi sevdim’ dediğini öne sürdü. R.M.’nin ardından söz alan anne E.M. ise kızının kendisini telefonla arayarak olayı anlattığını söyledi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaa verildi
Yapılan savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaa verdi. Mütalaada Cumhuriyet Savcısı, sanığın iş yerine alışveriş amacı ile gelen 18 yaşından küçük kız çocuğunu tezgahın arkasına çağırıp sarılarak göğüslerini ellediği ve mağdurenin tepki göstermesi üzerine “Ben seni kızım gibi sevdim” diyerek yanağından öptüğünün görüntü, ifade ve tutanaklardan anlaşıldığını ve sanığın sarkıntılık düzeyinde kalan çocuğun cinsel tacizi suçundan yargılanmasını talep etti. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın daha önce karıştığı bir cinsel olayı sebebi ile yargılandığı Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesine konu ile ilgili ihbarda bulunulmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısını mütalaasını vermesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi .

PARTNERUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürünUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürün
Tekirdağ'da ele geçirilen Tevrat'la ilgili 1 kişi tutuklandıTekirdağ'da ele geçirilen Tevrat'la ilgili 1 kişi tutuklandı
Bariyere çarpan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralıBariyere çarpan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.