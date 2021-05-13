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Marketler bugün açık mı? Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık?

13.05.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Market çalışma saatleri market alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki marketler bugün açık mı? Bayramda marketler açık mı, marketler saat kaça kadar açık? İşte yanıtı...

Marketler bugün açık mı? Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık?

Bugün 13 Mayıs itibariyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak ediyor. İhtiyaçlarını karşılamak amacıyla marketlerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, market çalışma saatlerin araştırmaya başladı. Peki marketler bugün açık mı?

MARKETLER BUGÜN AÇIK MI? BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İhtiyaçlarını gidermek amacıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar marketler bugün açık mı sorusunu merak ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile marketler açık mı sorusu yanıt buldu. Tam kapanma sürecinde olduğu gibi bayram boyunca da marketler 10:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Zincir marketler arasında bulunan ve vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği marketler arasında yer alan BİM ise her bayram olduğu gibi bu bayram da Ramazan Bayramının 1. gününde kapalı olacak. BİM, Ramazan Bayramının 2. ve 3. günü açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00 ve 17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeyi sürdürecek.

Ayrıca marketlerde (zincir ve süper marketler de dahil olmak üzere) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamında bulunan ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.


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Ramazan Bayramı tam kapanma

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