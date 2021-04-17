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Marketler bugün açık mı? Cumartesi ve pazar günü marketler kaça kadar açık?

17.04.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi - pazar sokağa çıkma yasağının tekrar ilan edilmesiyle birlikte "Cumartesi ve Pazar günü marketler açık olacak mı" merak konusu oldu. Hafta sonu yasağı uygulama biçimine göre Cumartesi ve Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Marketler bugün açık mı? Cumartesi ve pazar günü marketler kaça kadar açık?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tekrar gelmesi ile birlikte market çalışma saatleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günü kısıtlama saatleri içerisinde bakkal ve marketlerden alışveriş yapmak isteyenler yarın marketler açık mı, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde uygulanan değişiklikle birlikte market çalışma saatleri de değişti.

MARKETLER AÇIK MI?

  • Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisnalar ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

  • Sokağa çıkma yasağı uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Marketler bugün açık mı? Cumartesi ve pazar günü marketler kaça kadar açık?

  • Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

  • Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

  • Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

    • Marketler bugün açık mı? Cumartesi ve pazar günü marketler kaça kadar açık?

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