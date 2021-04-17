Marketler bugün açık mı? Cumartesi ve pazar günü marketler kaça kadar açık?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tekrar gelmesi ile birlikte market çalışma saatleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günü kısıtlama saatleri içerisinde bakkal ve marketlerden alışveriş yapmak isteyenler yarın marketler açık mı, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde uygulanan değişiklikle birlikte market çalışma saatleri de değişti.
Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisnalar ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.
Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
KIRMIZI KATEGORİ
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TURUNCU KATEGORİ
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MAVİ KATEGORİ
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