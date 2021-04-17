Marketler bugün açık mı? Cumartesi ve pazar günü marketler kaça kadar açık?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının tekrar gelmesi ile birlikte market çalışma saatleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günü kısıtlama saatleri içerisinde bakkal ve marketlerden alışveriş yapmak isteyenler yarın marketler açık mı, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde uygulanan değişiklikle birlikte market çalışma saatleri de değişti.

MARKETLER AÇIK MI?

Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisnalar ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

Sokağa çıkma yasağı uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.