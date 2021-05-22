Marketler bugün açık mı? Cumartesi ve pazar marketler kaça kadar açık?

Yeni kademeli normalleşme adımları atılırken, yayımlanan genelgede bazı kısıtlamalar hakkında da yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre; hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, hafta sonu ise kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık?

MARKETLERİN HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Marketler hafta içi günlerinde ise uygulanan sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde marketlerden hizmet almaya devam edecek. Buna öre hafta içi marketler 05:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.



