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Marketler bugün açık mı? Cumartesi ve pazar marketler kaça kadar açık?

22.05.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde uygulanan tam kapanma sürecinden sonra, Türkiye’de kademeli normalleşme adımları atılmaya başlandı. Buna göre 16 Mayıs tarihli İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, alınan yeni tedbirler 1 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Marketler bugün açık mı? Cumartesi ve pazar marketler kaça kadar açık?

Yeni kademeli normalleşme adımları atılırken, yayımlanan genelgede bazı kısıtlamalar hakkında da yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre; hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, hafta sonu ise kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık?

MARKETLERİN HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

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Marketler hafta içi günlerinde ise uygulanan sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde marketlerden hizmet almaya devam edecek. Buna öre hafta içi marketler 05:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

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