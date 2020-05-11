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Marketler kaça kadar açık? (11-15 Mayıs 2020) Bim, Migros, A101, Şok çalışma saatleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 10:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele eden Türkiye'de yeni normalleşme için adımlar atılıyor. Peki marketlerin çalışma saatleri bu adımlara dahil mi? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti mi? 11-15 Mayıs haftasında marketler kaça kadar açık? İşte detaylar...

Marketler kaça kadar açık? (11-15 Mayıs 2020) Bim, Migros, A101, Şok çalışma saatleri

Koronavirüs salgını ile mücadele gelen umut verici rakamlar sonrası yeni normalleşme için adımlar atıldı. AVM'ler açılıyor ki bu yüzden vatandaşlar 11-15 Mayıs 2020 haftasında marketlerin açılış ve kapanış saatleri de değişti mi merak ediyolar. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar alışveriş zamanlarını

Koronavirüs salgının nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Bu yüzden hata sonuna hazırlık için alışverişinizi zamanında yapmanız gerekiyor. Yani marketlerin açılış ve kapanmış saatlerine göre alışveriş planınızı yapabilirsiniz. Peki marketler kaça kadar açık? İşte BİM, Migros, A101, Metro, Şok, Carrefour gibi marketlerin çalışma saatleri...

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Koronavirüs salgını nedeniyle mağazaların standart çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 20.00

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 22.00

A101KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00

CARREFOUR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)
Kapanış Saati: 20.00

METRO MARKET KAÇRA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul için Açılış Saati: 09.00
İstanbul için Kapanış Saati: 20.00

Kuşadası ve Ayvalık için Açılış Saati: 10.00
Kuşadası ve Ayvalık için Kapanış Saati: 20.00

Ordu ve Trabzon için Açılış Saati: 09.00
Ordu ve Trabzon için Kapanış Saati: 18.15

Diğer Tüm mağazalar için Açılış Saati: 09.00
Diğer Tüm mağazalar için Kapanış Saati: 18.15

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