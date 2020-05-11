Marketler kaça kadar açık? (11-15 Mayıs 2020) Bim, Migros, A101, Şok çalışma saatleri

Koronavirüs salgını ile mücadele gelen umut verici rakamlar sonrası yeni normalleşme için adımlar atıldı. AVM'ler açılıyor ki bu yüzden vatandaşlar 11-15 Mayıs 2020 haftasında marketlerin açılış ve kapanış saatleri de değişti mi merak ediyolar. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar alışveriş zamanlarını
Koronavirüs salgının nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Bu yüzden hata sonuna hazırlık için alışverişinizi zamanında yapmanız gerekiyor. Yani marketlerin açılış ve kapanmış saatlerine göre alışveriş planınızı yapabilirsiniz. Peki marketler kaça kadar açık? İşte BİM, Migros, A101, Metro, Şok, Carrefour gibi marketlerin çalışma saatleri...
Koronavirüs salgını nedeniyle mağazaların standart çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 20.00
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 22.00
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00
Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00
Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)
Kapanış Saati: 20.00
İstanbul için Açılış Saati: 09.00
İstanbul için Kapanış Saati: 20.00
Kuşadası ve Ayvalık için Açılış Saati: 10.00
Kuşadası ve Ayvalık için Kapanış Saati: 20.00
Ordu ve Trabzon için Açılış Saati: 09.00
Ordu ve Trabzon için Kapanış Saati: 18.15
Diğer Tüm mağazalar için Açılış Saati: 09.00
Diğer Tüm mağazalar için Kapanış Saati: 18.15