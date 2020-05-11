Marketler kaça kadar açık? (11-15 Mayıs 2020) Bim, Migros, A101, Şok çalışma saatleri

Koronavirüs salgını ile mücadele gelen umut verici rakamlar sonrası yeni normalleşme için adımlar atıldı. AVM'ler açılıyor ki bu yüzden vatandaşlar 11-15 Mayıs 2020 haftasında marketlerin açılış ve kapanış saatleri de değişti mi merak ediyolar. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar alışveriş zamanlarını

Koronavirüs salgının nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Bu yüzden hata sonuna hazırlık için alışverişinizi zamanında yapmanız gerekiyor. Yani marketlerin açılış ve kapanmış saatlerine göre alışveriş planınızı yapabilirsiniz. Peki marketler kaça kadar açık? İşte BİM, Migros, A101, Metro, Şok, Carrefour gibi marketlerin çalışma saatleri...

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Koronavirüs salgını nedeniyle mağazaların standart çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 20.00

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 22.00

A101KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 21.00

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00

Kapanış Saati: 21.00

CARREFOUR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)

Kapanış Saati: 20.00