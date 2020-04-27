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Marketler kaça kadar açık? Bim, Migros, A101, Şok çalışma saatleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 18:06 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasakları nedeniyle insanları için alışverişin ne zaman yapılacağı kritik bir konu haline geldi. Bu yüzden marketlerin kaça kadar açık olduğunu ve çalışma saatlerini bilmek önemli. İşte BİM, Migros, A101, Metro, Şok, Carrefour marketlerinin çalışma saatleri...

Marketler kaça kadar açık? Bim, Migros, A101, Şok çalışma saatleri

Koronavirüs salgının nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Bu yüzden hata sonuna hazırlık için alışverişinizi zamanında yapmanız gerekiyor. Yani marketlerin açılış ve kapanmış saatlerine göre alışveriş planınızı yapabilirsiniz. Peki marketler kaça kadar açık? İşte BİM, Migros, A101, Metro, Şok, Carrefour gibi marketlerin çalışma saatleri...

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Koronavirüs salgını nedeniyle mağazaların standart çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 20.00

MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 22.00

A101KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00

ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 09.00
Kapanış Saati: 21.00

CARREFOUR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Açılış Saati: 08.00 (AVM’lerde 10.00)
Kapanış Saati: 20.00

METRO MARKET KAÇRA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İstanbul için Açılış Saati: 09.00
İstanbul için Kapanış Saati: 20.00

Kuşadası ve Ayvalık için Açılış Saati: 10.00
Kuşadası ve Ayvalık için Kapanış Saati: 20.00

Ordu ve Trabzon için Açılış Saati: 09.00
Ordu ve Trabzon için Kapanış Saati: 18.15

Diğer Tüm mağazalar için Açılış Saati: 09.00
Diğer Tüm mağazalar için Kapanış Saati: 18.15

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